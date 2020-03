Portugal atinge número máximo de mortalidade dos últimos 12 anos

Nos últimos 12 anos nunca houve um total de mortos tão elevado entre os dias 24 e 26 de março como este ano. No dia 26 morreram 376 pessoas, a 25 foram 350, e no dia anterior 368. São os valores mais altos no período que vai de 2009 a 2020, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde e que abrangem todas as causas de morte.

A evolução ascendente dos óbitos reflete o crescimento da pandemia do novo coronavírus. No dia 26 houve mais 16 óbitos por Covid-19, no dia 25 foram 17 e no dia 24 mais 10. Este domingo, o boletim informativo registava 119 óbitos, mais 19 do que no dia anterior.

A ministra da Saúde, Marta Temido, informou que no mais recente relatório não estava incluída a morte do menino de 14 anos, Vítor Godinho, que ocorreu no hospital de Santa Maria da Feira. O óbito aconteceu algumas horas depois de concluído o relatório diário.

Marta Temido sublinhou que é necessária disciplina para o cumprimento do isolamento social e lembrou o caso dos mineiros chilenos que em 2010 permaneceram mais de dois meses no interior da mina de San José, a 688 metros de profundidade. Lembrou também os 12 jovens e o treinador presos numa gruta na Tailândia de 23 de junho a 10 de julho de 2018. "É difícil, estamos todos à prova, mas é necessário. Temos de ser todos disciplinados", referiu Marta Temido em relação ao incumprimento do isolamento.

O mais recente relatório indica que dos 119 óbitos, 61 ocorreram no Norte, Centro e Lisboa contam 28 cada e dois no Algarve. Com mais de 80 anos são 70 os mortos (59%).



Lisboa lidera no número de casos com 594, seguindo-se o Porto com 417.



Mais quatro mortes de idosos em lares

Morreu mais um idoso no Asilo de S. José (Braga). Também morreram uma utente do Lar de Nª Srª das Dores (Vila Real), uma idosa em Vila Nova de Famalicão, e um utente do lar da associação Inválidos do Comércio, Lisboa.