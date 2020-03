DGS desconhece perfil dos doentes internados com coronavírus

A Direção-Geral da Saúde não sabe quem são os 169 doentes que estão atualmente internados devido à Covid-19. A informação foi avançada este domingo, pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, depois de questionada pelos jornalistas, na conferência de imprensa diária para atualizar os dados relativos ao surto do novo coronavírus, sobre o perfil dos infetados.

"Estamos a desenvolver formas para que possamos recolher automaticamente essa informação, uma vez que o formulário que é preenchido atualmente, quando o doente é admitido, não permite fazer o seguimento desse mesmo doente", explicou Graça Freitas, remetendo o fornecimento dos dados para os "próximos dias", já que, segundo adiantou, estão a ser desenvolvidos novos sistemas informáticos.

Este domingo, ao final da manhã, eram 14 as vítimas mortais devido à Covid-19, mais duas do que no dia anterior. Entre elas, um homem, de 87 anos. Morreu no hospital de Braga. Sobre o perfil dos óbitos, a diretora-geral da Saúde adiantou que todas se encaixavam no "perfil clássico" de mortes causadas pela doença. Ou seja, idosos e com múltiplas doenças associadas.

Sobre a hipótese de os falecidos em casa serem sujeitos ao teste de rastreio, Graça Freitas frisou que isso só acontecerá caso as vítimas tenham apresentado "sintomatologia compatível" ou "contactos com pessoas infetadas" com o novo coronavírus. O boletim este domingo revelado pela DGS apontava para 1600 casos confirmados pela infeção, mais 320 do que ontem.

Olhando para os números, em bruto, este foi o maior crescimento registado desde que foi registado o primeiro caso em Portugal, a 2 de março. Em termos percentuais, o aumento foi de 25 por cento - o mesmo valor registado este sábado, o que representa uma evolução "não explosiva" do número de casos, afirmou Graça Freitas. Mas acautelou: "Não me atreveria, com base em apenas três ou quatro dias, a prever qual vai ser o comportamento da curva daqui para a frente." Apelou, por isso, à continuação da "disciplina dos portugueses" no que toca às medidas preventivas, como o distanciamento social.

Já a ministra da Saúde, Marta Temido, destacou que o quadro clínico de 80% dos doentes é ligeiro, estando por isso em tratamento domiciliário. Internadas estão 169 pessoas, das quais 41 nos Cuidados Intensivos.



Governo descarta hipótese de fixar preço das máscaras

O CM denunciou ests domingo a especulação nos preços das máscaras e do álcool. Confrontada pelo CM sobre a possibilidade de fixar os preços destes produtos, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a medida não está em cima da mesa. Acrescentou que está a " atenuar" o problema com fiscalização.