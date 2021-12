O número de emigrantes portugueses em 2020 (45 mil) foi o mais baixo dos últimos 20 anos, um valor para o qual terão contribuído a pandemia e o Brexit.De acordo com o relatório do Observatório da Emigração, a Suíça foi o principal destino da emigração portuguesa (7542 portugueses escolheram esse país para viver e trabalhar), seguida da França e do Reino Unido.