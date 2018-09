Portugal é o melhor país da Europa para um estrangeiro viver

Portugal é o melhor país europeu para um estrangeiro viver, de acordo com um ranking publicado pela InterNations, a maior comunidade de expatriados do mundo.

O nosso país está em sexto lugar no Expat Insider - que resulta de uma sondagem realizada junto de 18.135 expatriados de 178 nacionalidades. O ranking é liderado pelo Bahrein, seguido de Taiwan, Equador, México e Singapura.

Portugal destaca-se nesta lista sobretudo nos critérios relativos à segurança, qualidade de vida, facilidade de adaptação e clima.



Pela negativa sobressaíram as perspetivas de carreira pouco animadoras, os impostos e a burocracia. Há ainda quem se queixe dos cães que ladram durante a noite.

No top 10 só há mais um país europeu: a Espanha.

