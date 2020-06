Portugal é o segundo país da UE com mais novos casos de coronavírus

Portugal é atualmente o segundo país dos 27 integrantes da União Europeia a registar o maior número de pessoas infetadas com coronavírus por um milhão de habitantes, de acordo com a análise disponível em Metis, plataforma desenvolvida pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e pelo Cintesis, que reportam dados dos vários países europeus.



Em primeiro aparece a Suécia, país que tem sido alvo de duras criticas pela forma de gestão adotada pelo país para prevenir o contágio da covid-19.



A nível de mortalidade, por milhão de habitantes, Portugal figura em sexto lugar.



Recorde-se que o número de mortes por coronavírus voltou a aumentar em Portugal esta quinta-feira, havendo mais 7 mortos nas últimas 24 horas, num total de 1504 óbitos.



O novo registo dá conta de cinco vítimas mortais na Região da Grande Lisboa, uma na Região Norte e uma na Região Centro. Ontem houve um aumento de óbitos de 0,46%. Já os casos de infeção subiram cerca de 0,9%.