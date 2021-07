Portugal é o quinto país da União Europeia com mais novos casos diários

Portugal passou na última semana de quarto para quinto país da União Europeia (UE) com mais novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes, indicador em subida generalizada.

Nos dados do 'site' estatístico Our World in Data, Portugal tem uma média de 318,8 novos casos diários por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto Chipre apresenta uma média de 1.113,9, Países Baixos de 588,8, Espanha de 498,13 e Malta de 455,87.

Os países da UE com menos novos casos continuam mais a leste: Polónia com 2,28, Roménia com 2,94, Hungria (4,26) e Eslováquia (4,76).