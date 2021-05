Portugal é terceiro país da UE com menos novos casos de Covid-19 por milhão

A média de novos casos diários de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes em Portugal subiu ligeiramente na última semana, mas o país continua entre os três países da União Europeia com menos registos.

O número médio diário de novos casos por milhão de habitantes subiu esta semana de 32,29 para 36,43, colocando Portugal no terceiro lugar entre os estados-membros da União, atrás de Malta, com uma média de 10,68 novos casos a sete dias, e Finlândia, com 35,63 casos.

O país da União com mais novos casos diários é a Suécia, com 414 de média por milhão de habitantes, seguida da Lituânia (404), Países Baixos (319), Letónia (304) e Chipre (266).

Quanto à média diária de novas mortes com covid-19 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, Portugal mantém-se em 0,21 e é o terceiro país da União em melhor posição neste indicador, atrás da Dinamarca, com uma média de 0,12, e Malta, que está em zero.

O país com este indicador mais elevado volta a ser a Hungria, que tem uma média diária de 8,4, seguida da Croácia (8,3), Bulgária (6,7), Polónia (6,2) e Eslováquia (5,3).

A média móvel da UE para novas mortes diárias desceu de 3,73 para 2,99 e a mundial desceu nos últimos sete dias de 1,66 para 1,58.

Quanto a novos casos diários, a média móvel europeia desceu de 185 para 143 e a mundial desceu de 99 para 86.

Na vacinação, Malta continua à frente, com mais de 31 por cento da população completamente vacinada e Portugal está no meio da tabela, com 13,4%, acima da média europeia de 12,8%.

Em relação a média diária de novas mortes por milhão de habitantes atribuídas à covid-19, o Uruguai continua na pior situação (13,8), seguido da Argentina (10,1), Colômbia (9,6), Paraguai (9,3) Peru (9,1) e Brasil (10).

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.381.042 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.009 pessoas dos 842.381 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.