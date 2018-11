Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal entre os destinos que mais subiram vendas de voos de França

Viajantes franceses têm crescido de importância em Portugal, ainda que estes turistas continuem a preferir mercados onde se fala francês.

Portugal está entre os cinco destinos em que a venda de ligações aéreas com origem em França mais cresceu entre setembro do ano passado e agosto de 2018, segundo dados da plataforma de vendas Travelport.



Em comunicado, a empresa, que atua no segmento do comércio de viagens, referiu que "Tunísia, Espanha, Marrocos e Grécia são os restantes países que integram o top 5" do mercado francês.



"Os dados da Travelport revelam que o maior aumento, com mais de 104.146 bilhetes vendidos (+31%) registou-se em voos para a Tunísia. Segue-se Espanha como destino com o segundo maior aumento de vendas, com mais 41.822 (+9%), à frente de Marrocos com 41.381 (+10%). Em quarto lugar, surge a Grécia, com 23.146 (+16%), e, em quinto lugar, Portugal, com 22.181 (+6%)", revelou o mesmo comunicado.



Estes dados consideram apenas os bilhetes reservados através dos sistemas de distribuição global, não incluindo vendas diretas pelas companhias aéreas, 'charters' ou destinos de programas de 'stopover'.



Citado no mesmo comunicado, o diretor da Travelport Portugal, Espanha e países africanos de língua portuguesa, António Loureiro, explicou que um "número crescente de empresas francesas no mercado nacional; o incremento do número de residentes franceses em Portugal, fruto das vantagens fiscais; e o aumento do tráfego dos operadores franceses são três eixos que contribuem para este crescimento de Portugal enquanto destino".



Os viajantes franceses têm crescido de importância em Portugal, ainda que estes turistas continuem a preferir mercados onde se fala francês, como a Tunísia, que está a recuperar, e Marrocos.