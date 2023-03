Portugal integra projeto para ajudar pessoas com impulsos sexuais sobre crianças

Portugal, em conjunto com a Alemanha e a Suécia, está a desenvolver um programa de intervenção psicológica `online´, gratuito e anónimo para ajudar pessoas com impulsos sexuais sobre crianças e, assim, prevenir os crimes de abuso, foi esta anunciado.

Este projeto de investigação, denominado de `Prevent It´ (Previna-se), visa avaliar um método de intervenção psicológica para ajudar as pessoas a adquirirem uma maior compreensão e controlo sobre os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos e, dessa forma, reduzir o risco de cometer abusos sexuais contra crianças, referiu a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, em comunicado.

"Pode ser bastante difícil para pessoas com impulsos sexuais que envolvem crianças obterem tratamento, pelo que se desenhou um programa de intervenção fácil de aceder e que os ajuda a lidar com estes impulsos", disse a coordenadora da equipa portuguesa, da Universidade do Porto, Joana Carvalho, citada no comunicado.

E acrescentou: "a prevalência de abuso sexual infantil, inclusive a partir dos meios digitais e da internet, é um grave problema social, para o qual a ciência tem procurado respostas, nomeadamente ao nível da prevenção e redução do risco junto de potenciais abusadores sexuais".

Já de acordo com o coordenador da equipa sueca, Christoffer Rahm, igualmente citado na informação divulgada, a primeira versão do programa que decorreu exclusivamente em língua inglesa demonstrou que a aplicação do programa resultou na "redução significativa" do consumo de pornografia infantil.

Trata-se de atuar ao nível da prevenção em pessoas que sabem ou sentem ter algum "interesse" por crianças e que não encontram resposta especializada ou têm vergonha de solicitar ajuda nos serviços comuns de saúde, explicou.

As pessoas que estão preocupadas com os seus impulsos sexuais em relação a crianças e querem receber ajuda podem inscrever-se neste estudo de forma voluntária, gratuita e anónima em https://www.iterapi.se/sites/preventit/register.

Depois de se inscreverem serão sujeitas a uma entrevista de admissão no estudo com uma terapeuta, sendo a mesma feita através de `chat´ escrito ou chamada de voz numa plataforma segura onde é salvaguardada a confidencialidade, segundo informação divulgada neste `site´.

Após ter sido admitido, a pessoa terá de preencher formulários com perguntas sobre sexualidade, saúde mental, situação social e informação sobre quaisquer condenações anteriores, acrescenta.

A intervenção baseia-se na terapia cognitivo-comportamental e tem a duração de nove semanas, estando o recrutamento a decorrer desde fevereiro de 2023 a junho de 2024.

O `Prevent It´ foi criado por um grupo de psicólogos e psiquiatras no Instituto Karolinska, na Suécia, tendo a versão mais atual sido lançada em Portugal e na Alemanha.

Este projeto conta, ainda, com a monitorização externa das Universidades de Ottawa (Canadá) e Johns Hopkins (EUA).