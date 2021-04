A pandemia de Covid-19 fez aumentar o número de mortes, em 2020, em todas as regiões do País, e levou também muitas famílias a adiar a maternidade, com os nascimentos a caírem em Portugal continental e nas regiões autónomas. O resultado foi o maior saldo natural negativo de sempre (-38 932), com o País a perder quase 39 mil pessoas, segundo os dados esta segunda-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)....