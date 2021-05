Portugal regista natalidade mais baixa desde que há registos

Desde que há registos da natalidade no Instituto Nacional de Estatística (1911) que não se registaram tão poucos nascimentos: janeiro e fevereiro foram os piores, com menos de 6 mil nascimentos em cada um. Os meses da pandemia (os primeiros casos em Portugal foram em março do ano passado) trouxeram um acréscimo no número de óbitos e uma diminuição no número de nados-vivos.









No primeiro semestre de 2020 (excetuando fevereiro), o número de nascimentos foi sempre superior ao período homólogo de 2019. No entanto, de julho a dezembro, a “variação homóloga foi sempre negativa, tendo-se verificado a maior descida em dezembro de 2020 (-9,7% de nados-vivos), correspondendo este mês ao mês de nascimento de nados-vivos concebidos já em período de pandemia”, refere o INE. Dezembro foi o mês com o menor saldo natural (-6703). A situação piorou em janeiro de 2021, o pior mês da pandemia de Covid-19 em Portugal, com um saldo natural de -13 975.

O primeiro mês deste ano foi o pior desde o início da pandemia, com 19 634 óbitos, mais 7772 (65,5%) do que no mês homólogo de 2020, quando ainda não havia pandemia. Do total de mortos em janeiro, quase 30% foram vítimas de Covid-19.





Os dados divulgados pelo INE são preliminares e ainda podem ser atualizados.



Falta de filhos e o futuro “insustentável”



O Papa Francisco alertou esta sexta-feira para as consequências da crise demográfica no Mundo. Francisco indicou que a maior parte dos jovens deseja ter mais filhos, mas acaba por limitar estas intenções, levando a um “inverno demográfico ainda frio e sombrio”. “Os filhos parecem quase uma distração, que não devem atrapalhar as aspirações pessoais. Essa mentalidade é uma gangrena para a sociedade e torna o futuro insustentável.”



Saiba Mais



1935



O Instituto Nacional de Estatística foi criado em 23 de maio de 1935, em substituição da Direção-Geral de Estatística, que existia desde 1911. É o organismo responsável por produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade.





Nado-vivo



Nado-vivo é o produto do nascimento vivo, que é a expulsão ou extração completa, relativamente ao corpo materno, do produto da fecundação que, após esta separação, respire ou manifeste outros sinais de vida.



Casamentos caíram para metade



Os meses da pandemia levaram a uma queda abrupta do número de casamentos em Portugal. De março a dezembro de 2020 realizaram-se 15 982, praticamente metade dos 30 790 nos mesmos meses de 2019. Abril de 2020 é o mês com menos casamentos desde que há registos: 117.