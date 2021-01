Portugal vai receber 1,4 milhões da nova vacina contra a Covid-19 até março

Portugal vai receber, até março, 1,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida em conjunto pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Valor representa 20% do total de vacinas comprado pelo País: 6,9 milhões.









As doses deverão ser enviadas em várias tranches, à semelhança do que já aconteceu com a vacina da Pfizer. A primeira entrega será enviada assim que houver luz verde por parte da Agência Europeia do Medicamento (EMA), mas esta autorização só deverá ter lugar no próximo mês – embora o Reino Unido tenha começado esta segunda-feira a administrar a imunidade da AstraZeneca, a EMA mantém reservas devido a problemas detetados nos ensaios clínicos.

Brian Pinker, britânico de 82 anos, foi a primeira pessoa no Mundo (excluindo os participantes nos testes) a receber a imunidade da AstraZeneca. Doente renal, internado no Churchill Hospital, em Oxford, Pinker mostrou-se “grato” por tomar a vacina e “orgulhoso” por esta ter sido criada em Oxford, cidade de onde é natural. O ex-gerente de manutenção, reformado, confidenciou que nem sentiu a picada e revelou que a principal preocupação é, agora, o seu 48º aniversário de casamento, em fevereiro.





Uma das grandes vantagens desta vacina face à da Pfizer, a única atualmente disponível em Portugal, é que não precisa de ser guardada a temperaturas tão baixas (70ºC negativos): a da AstraZeneca pode ser guardada num frigorífico normal, o que reduz, significativamente, os custos com o transporte e armazenamento. Já a imunidade desenvolvida pela Moderna, que já começou a ser dada nos EUA, deverá ter aprovação pela EMA amanhã. Se assim for, a respetiva distribuição começa nos três dias seguintes, querendo isto dizer que na próxima semana já poderão chegar algumas doses a Portugal: o País comprou 1,9 milhões de doses – deste total, é esperada a chegada de 227 mil até ao final do primeiro trimestre deste ano.





mais casos novos entre os 20 e os 50



Os novos casos contabilizados na segunda-feira distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.



Portugal contabilizou esta segunda-feira mais 78 mortes relacionadas com a Covid-19 e 4369 novos casos de infeção com o novo coronavírus, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de casos ativos ultrapassa agora os 80 mil – o valor mais elevado desde 30 de novembro.Segundo os dados do boletim epidemiológico esta segunda-feira divulgado, Lisboa foi a região que somou mais mortes por Covid-19 (+33), enquanto o Norte contabilizou mais novos casos de infeção (+1570).O número de internamentos também continua a subir: esta segunda-feira estavam internadas 3171 pessoas (mais 127 do que no domingo), das quais 510 em cuidados intensivos (+10). Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7186 mortes por Covid-19.