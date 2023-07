“Eu queria transformar o meu corpo. Eu não queria por etapas, eu não queria por fases. Diziam-me: ‘Ora bem, hoje fazemos os braços, amanhã fazemos as pernas’, e eu não queria isso. Eu quis tudo de uma vez e as únicas clínicas que na altura me prometeram isso foram as da Turquia”, conta Sara, nome fictício, hoje em recuperação após uma cirurgia estética.









