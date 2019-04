Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugueses enchem hotéis nas miniférias da Páscoa

Algarve, Porto, região Norte e ilhas são os preferidos.

Por Bernardo Esteves e Rui Pando Gomes | 08:49

Os turistas portugueses que fazem férias cá dentro são os principais clientes dos hotéis no período da Páscoa.



Num inquérito realizado pela Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), 84% dos hoteleiros considerou que Portugal é o maior mercado emissor de reservas neste período, enquanto 67% respondeu que é a Espanha.



Os turistas portugueses representam "23% do total" de clientes, enquanto os espanhóis têm "um peso de 21%", de acordo com o mesmo inquérito. Seguem-se Reino Unido e Brasil como os países com mais turistas a viajar para Portugal.



O Algarve é o destino mais escolhido, seguido do Porto, Norte, Açores e Madeira. Este ano os hoteleiros acreditam que a taxa de ocupação será semelhante à do ano passado, embora esperem um aumento de receitas devido à subida dos preços.



Os Açores são a região onde os hoteleiros estão mais otimistas em relação à Páscoa, com 80% dos inquiridos a considerar que haverá um aumento da taxa de ocupação e também das receitas.



No Algarve, o tempo ameno já levou muitos a banhos. A maioria das unidades hoteleiras têm lotação esgotada para as miniférias.



Segundo confirmou ao CM Elidérico Viegas, da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos, o aumento de turistas nacionais está a compensar a quebra dos britânicos e as unidades "estão aproximadamente com ocupação a 100%, tal como no ano passado".



"É altura ideal para descansar porque não há tanta gente e os preços sãos mais acessíveis", referiu ao CM Vítor Cunha, de Coimbra, que está de férias com a mulher Cátia e o filho Afonso.



A região foi também a escolhida por um grupo de estudantes de Coimbra para gozar as férias de finalistas. "Já fomos à praia dar mergulhos, a um parque de diversões e fomos sair à noite", revelaram os jovens.



PORMENORES

Voluntários ajudam

Para ajudar os turistas, 75 jovens voluntários vão andar a partir de hoje pelas ruas de Braga, para orientar os visitantes.



Festas no Médio Tejo

Três concelhos do Médio Tejo – Sardoal, Ourém e Constância – juntaram-se para divulgar as festas pascais na região. Uma das tradições são os tapetes de flores no Sardoal, entre Quinta-Feira Santa e Domingo de Páscoa.



Diversão em Carcavelos

A Vila da Páscoa, em Carcavelos (Cascais), com entrada gratuita, tem diversões para todas as crianças até ao próximo domingo.