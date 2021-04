Com o fim do estado de emergência, marcado para as 23h59 de amanhã, termina a suspensão de direitos fundamentais, "como a proibição de circulação ou o exercício de direitos sindicais", explica ao CM o jurista Rui Pereira.



A situação de calamidade, a fase que se segue e que está prevista na Lei de Bases da Proteção Civil, também deverá terminar com a obrigatoriedade de teletrabalho....