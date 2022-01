PR lamenta morte de António Silva Cardoso e evoca dedicação académica do vice-reitor

O Presidente da República lamentou esta quinta-feira a morte do vice-reitor da Universidade do Porto, António Silva Cardoso, que recordou como "um académico ilustre, afável e abnegado", sublinhando a sua carreira de serviço à academia.

António Silva Cardoso, vice-reitor da Universidade do Porto, com os pelouros do Património Edificado e Sustentabilidade, desde janeiro de 2020 presidente da direção da UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da instituição, morreu hoje, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa evocou "o professor António Cardoso", bem como a sua "profícua e diversificada carreira de serviço à academia".

Para o chefe de Estado, António Silva Cardoso distinguiu-se "no ensino e na investigação na área da engenharia civil, tendo também contribuído de modo assinalável para o desenvolvimento da sua universidade, na qual teve um papel particularmente relevante no planeamento do seu património edificado".

Licenciado e doutorado em Engenharia Civil, António Silva Cardoso iniciou a atividade docente na U. Porto em 1976.

Desde 2002 que era professor catedrático e detentor de "um extenso currículo académico", tendo assinado cerca de 150 publicações em livros, revistas e atas de reuniões técnico-científicas nacionais e internacionais, segundo uma nota publicada no site da Universidade do Porto.

O percurso de António Silva Cardoso "confunde-se" com a Faculdade de Engenharia (FEUP), instituição onde se notabilizou como docente, investigador e consultor na área da Engenharia Civil e Geotecnia ao longo de mais de quatro décadas.

A par da atividade docente e científica, António Silva Cardoso destacou-se em diversos cargos de gestão, tanto na FEUP, onde exerceu funções de diretor do departamento de Engenharia Civil, como na U. Porto, onde desempenhou funções de membro do Conselho Geral e do Conselho de Gestão.

António Silva Cardoso foi também vice-reitor em dois reitorados distintos (2006- 2014 e 2018-2022), tendo sido um dos responsáveis pela ampliação e requalificação do 'campus' universitário, bem como pela modernização e expansão dos equipamentos e infraestruturas.