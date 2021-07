A praia da Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, foi interdita a banhos na quarta-feira, após ter sido detetada a presença da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli) na água, confirmou ao Correio da Manhã a Capitania do Porto de Sines, que ordenou “o hastear da bandeira vermelha. Até que as restrições sejam levantadas, os banhistas “podem permanecer no areal, mas os banhos estão totalmente desaconselhados”, frisou o comandante Rui Filipe.





Os nadadores-salvadores que marcam presença na praia vão lembrando “as recomendações e informando os banhistas sobre a situação”, conforme foi testemunhado peloe explicou o nadador-salvador Diogo.





Leia também Cratera ameaça acesso a praia em Lagoa “É pena estas situações acontecerem porque estamos aqui de férias e com este calor não podermos ir tomar banho é muito desagradável. Espero que a situação se resolva nos próximos dias, porque vou ficar cá mais uma semana”, afirmou o banhista António Santos.

As autoridades desconhecem a origem da contaminação por concentração de coliformes fecais, situação que já se verificou em anos anteriores.





A Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que detetou a presença da bactéria numa análise de rotina, já recolheu novas amostras para confirmar se é uma situação pontual ou de poluição mais grave. Os resultados deverão ser conhecidos esta sexta-feira Além de hasteada a bandeira vermelha, foi “arreada a Bandeira Azul” atribuída a esta praia, “até que a situação esteja regularizada”.