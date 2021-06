O calor, com temperaturas superiores a 30 graus, levou à ocupação plena de várias praias nacionais, nas regiões do Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Os dados divulgados pela página Infopraia, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, indicavam que até às 18h deste sábado houve 24 praias que ao longo do dia encheram. Os concelhos com maior número de areais esgotados foram Lagoa, com sete ...