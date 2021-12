Presépio em Braga com 600 figurantes em 90 cenários que recriam vida no tempo de Jesus

Abriu este domingo as portas o Presépio Vivo de Priscos, em Braga, que se realiza desde 2006 e que é, no género, o maior da Europa, com mais de 600 figurantes a dar vida a noventa cenários, recriadores da vida no tempo de Jesus Cristo.A edição deste ano, a 15ª (no ano passado não se realizou devido à pandemia da Covid-19), é dedicada às crianças desaparecidas e, por isso, a sessão inaugural contou, para além do arcebispo de Braga e do presidente da Câmara, com a mãe de Rui Pedro, desaparecido, ainda criança, há 23 anos em Lousada.