Presidente da Câmara da Azambuja teme pico de contágio no concelho

O presidente da Câmara da Azambuja, Luís de Sousa, disse ao CM temer um pico de contágios de Covid-19 no concelho, depois de no sábado terem sido detetados 38 casos positivos na empresa Avipronto. Mais de 200 trabalhadores da mesma firma, que desmancha e embala aves, ficaram em confinamento profilático, por contacto com os infetados.



"A maioria dos trabalhadores desta empresa são estrangeiros, e viajam diariamente de comboio, vindos de Lisboa, com trabalhadores de outras empresas do concelho", explicou Luís de Sousa. O autarca refere, por isso, não descartar que depois do foco de Covid-19 detetado na Avipronto "possam surgir mais situações no concelho".







