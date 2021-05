Presidente da República visita Açores e Madeira neste fim de semana

O Presidente da República vai deslocar-se no fim de semana às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, onde terá encontros com os representantes da República, presidentes dos governos e dos parlamentos regionais e partidos políticos.

Segundo uma nota divulgada no sítio oficial da Presidência da República, "na sequência da tomada de posse, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa irá apresentar cumprimentos às autoridades das duas regiões autónomas".

O chefe de Estado tem "encontros previstos com os representantes da República, com os presidentes das assembleias legislativas regionais, com os presidentes dos governos regionais e com os partidos políticos aí representados", lê-se da mesma nota.

A Presidência da República refere que Marcelo Rebelo de Sousa "já tinha previsto anteriormente" deslocar-se aos Açores e à Madeira.

A sua deslocação às duas regiões autónomas esteve prevista para 05 de março,

ainda no final do seu anterior mandato, mas foi adiada devido às condições de vento na Madeira.

Estas serão as primeiras visitas de Marcelo Rebelo de Sousa aos Açores e à Madeira neste seu segundo mandato como Presidente da República, iniciado em 09 de março deste ano, após ter sido reeleito nas presidenciais de 24 de janeiro, à primeira volta, com 60,67% dos votos expressos.

O presidente do Governo Regional da Madeira já tinha divulgado que o Presidente da República iria visitar esta região autónoma no domingo. "Sim, está confirmado. O senhor Presidente, segundo sei, vai no sábado aos Açores, e vem cá no domingo", declarou Miguel Albuquerque, na quarta-feira.

"Penso que será importante [a visita de Marcelo Rebelo de Sousa] para falarmos sobre alguns dos dossiês que estão pendentes, designadamente a Lei das Finanças Regionais, a questão da consolidação e da pacificação relativamente ao Centro Internacional de Negócios e o eventual processo de revisão constitucional, no qual a Madeira quer ter um papel ativo", considerou.

Em 09 de março, dia em que tomou posse para um segundo mandato, o chefe de Estado reconduziu os representantes da República para os Açores, o embaixador Pedro Catarino, e para a Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Barreto.

A Constituição estabelece que o Presidente da República nomeia para cada uma das regiões autónomas um representante da República, cujo mandato que tem a mesma duração do mandato presidencial.

Tanto Ireneu Barreto como Pedro Catarino assumiram o cargo de representante da República em 2011, nomeados pelo anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, no início do seu segundo mandato de cinco anos.