Primeira-dama dos EUA visita Lisboa a 5 de junho

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, visitará Lisboa, no dia 05 de junho, para a abertura das celebrações do 60º aniversário do programa Arte nas Embaixadas, promovidas pela embaixada dos EUA em Portugal.

Jill Biden chega a Portugal no âmbito de uma digressão de seis dias pelo Médio Oriente, África do Norte e Europa, para promover o empoderamento das mulheres e dos jovens, de acordo com informação divulgada pelo seu gabinete.

Na viagem, a primeira-dama participará num casamento real na Jordânia (entre o príncipe Al Hussein bin Abdullah e Rajwa Khald Alseif), para além de visitar o Egito, Marrocos e Portugal.