Primeira fase de desconfinamento entra hoje em vigor. Saiba tudo o que muda

Entra em vigor, a partir desta segunda-feira, um conjunto de medidas previstas num plano de desconfinamento, apresentado por António Costa na quinta-feira. O plano surge dois dias antes do início do 13º. Estado de Emergência e dois meses depois de Portugal ter entrado em confinamento total para conter o número de novos casos de Covid-19.O pano de desconfinamento é faseado e a "conta-gostas" pelo que o confinamento continua a ser obrigatório até à Páscoa mas há um conjunto de medidas que entram em vigor esta segunda-feira que fazem parte desse plano do Governo de desconfinar o País aos poucos:A par com uma campanha de testagem massiva, as creches, pré-escolas e primeiro ciclos voltam ao regime presencial esta segunda-feira."Voltarão a abrir lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias e podem ser retomadas as atividades de cabeleireiros, barbeiros, manicure e similares", disse o primeiro-ministro.As deslocações para fora de Portugal,também já são permitidas.Também a