Primeiro dia sem mortos devido à Covid-19 em mais de quatro meses

Ninguém morreu de Covid-19 em Portugal entre domingo e segunda-feira. É a primeira vez que tal acontece desde 16 de março, quando o País registou o primeiro óbito pelo novo coronavírus.Esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia no nosso país, o secretário de Estado da Saúde garantiu que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, “não há qualquer orientação para testar menos” e, dessa forma, reduzir os números de casos dando uma imagem menos catastrofista da situação.Questionado sobre as denúncias de pessoas que, mesmo com sintomas compatíveis com a Covid-19, não estão a conseguir realizar os testes de despistagem, Lacerda Sales garante que esse não é um problema do SNS24. “A prescrição de testes à Covid-19 não é efetuada por profissionais do SNS24, mas sim pelos médicos. Portanto, é uma questão clínica”, concluiu.A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser aquela que regista mais novos casos de Covid-19, embora já longe dos mais de 90% que chegou a representar no início do verão.A 30 de julho eram 4195 os profissionais de saúde infetados (3559 dos quais já recuperados). Os mais atingidos são os enfermeiros, com 1289 casos.O cortejo da Queima das Fitas, em Coimbra, que estava previsto ocorrer em outubro, foi cancelado devido à pandemia.O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, emocionou-se, esta segunda-feira, ao falar de zero mortos em 24 horas. "Para nós é um motivo de grande satisfação, tem sido muito difícil nos últimos tempos. Estamos muito felizes que isto tenha acontecido. São muitos meses a anunciar mortes e do ponto de vista humano não é bom", justificou, depois de pedir desculpa por se ter emocionado, embora continue a olhar para os números com "cautela", com consciência que esta situação "se pode inverter". Ficou por justificar o facto do boletim diário não ter o número de casos importados, numa altura em que as fronteiras estão abertas.Desde o início da pandemia em Portugal que o número de pessoas sem tecto e com dificuldades económicas no distrito de Setúbal não pára de crescer. Só na sede da Cáritas Diocesana de Setúbal chega aos 150% o aumento do número de sem-abrigo a pedir ajuda. No início, os pedidos vinham de pessoas que já viviam na rua. “Muita gente ficou em pânico e veio pedir tecto para dormir”, conta Domingos Sousa, presidente da Cáritas Diocesana de Setúbal. Mas há também novos sem-abrigo na cidade.As paróquias mais afetadas pela pobreza são a de S. José e Nossa Sra. da Conceição, onde se situam bairros como a Bela Vista e a Quinta da Parvoíce. Este último é um bairro ilegal, nascido nos anos 80, e agora a braços com uma crise económica. “Quando entro aqui parece que entro numa favela do Brasil. Isto é um buraco negro na cidade. As crianças não têm brinquedos e precisam de um futuro”, diz Kiza, de 25 anos, morador da Quinta da Parvoíce.Os 145 militares que na quarta-feira regressam a Portugal depois de cumprida uma missão de nove meses no Afeganistão vão cumprir um período de 15 dias de quarentena, por causa da Covid-19. Segundo apurou o, junto do Estado-Maior do Exército, trata-se de um “procedimento habitual” para quem regressa do estrangeiro, no seguimento de uma “recomendação do Hospital das Forças Armadas”. Fica ao “critério dos militares” o local onde vão cumprir a quarentena: pode ser na unidade militar a que pertencem - tem “espaços adequados” para isso - ou na própria residência.