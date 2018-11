Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Produção de vinho em Portugal registou os valores mais baixos dos últimos 20 anos

Chuvas de outubro baixaram a qualidade das vindimas.

11:38

A produção de vinho em Portugal, em outubro deste ano, atingiu os valores mais baixos desde os últimos 20 anos. A chuva que caiu nos dias 13 e 14 de outubro e o calor excessivo de agosto foram os 'culpados' para a qualidade das vindimas ter baixado e consequentemente a produção de vinho ter sido mais reduzida.



"As condições meteorológicas até meados de outubro permitiram que as vindimas, que decorreram com atrasos significativos face ao habitual, se efetuassem sem incidentes e com as uvas a chegarem aos lagares em bom estado sanitário e com teores de açúcar regulares", lê-se no relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.



Apesar das vindimas terem começado bem em outubro, as chuvas vieram precipitar "a conclusão das vindimas", baixando assim a qualidade das mesmas.



Segundo a previsão do INE, todas as regiões vitivinícolas deverão registar menos produção, prevendo-se uma redução global de 20%, para os 5,2 milhões de hectolitros".



Quebra generalizada da produção agrícola

Várias culturas anuais ficaram afetadas pelas condições metereológicas do último ano. A tempestade Leslie foi um dos fatores que prejudicou a produção agrícola de milho, hotícolas e kiwi.



A tempestade provocou "no litoral e centro, avultados prejuízos em estruturas agrícolas e em diversas culturas".



A produção de arroz, maçã, pêra, castanha e azeitona também registaram um decréscimo.