Professores avançam para manifestação nacional a 23 de março

Sindicatos de docentes e Ministério da Educação continuam em impasse devido à recuperação do tempo de serviço.

13:48

Após uma reunião, os sindicatos dos professores decidiram marcar uma manifestação nacional para o dia 23 de março . Calhará a um sábado.Os docentes exigem a recuperação integral do tempo de serviço -- nove anos, quatro meses e dois dias -- mas o Governo diz só ter capacidade financeira para devolver dois anos, nove meses e 18 dias.Segundo contas do executivo, a recuperação de nove anos, quatro meses e dois dias "corresponderia a um aumento permanente da despesa de 600 milhões de euros por ano".A medida proposta pelo Governo -- de recuperar cerca de dois anos e nove meses - aumenta "a despesa em 200 milhões de euros por ano", explicam em comunicado conjunto os ministérios da Educação e das Finanças.O Governo lembra ainda que "as sucessivas leis do Orçamento do Estado entre 2011 e 2017 determinaram que nas carreiras em que a progressão se baseasse essencialmente no tempo de serviço este não seria contabilizado e a sua recuperação não fazia parte do Programa do Governo".