O administrador interino dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), José Júlio Filipe, enviou um email em que tratava os professores por “colegas” e alguns docentes não gostaram. Alguns terão mesmo protestado contra um tratamento que não lhes parece ser “uma forma de comunicação adequada, e com classe, numa instituição de ensino superior”. A nota do administrador, destinada também aos estudantes, pretendia revelar as normas do IPT relativas à proibição da circulação entre concelhos, mas recebeu várias reações de desagrado e teve repercussões nas redes sociais.









Em resposta a um dos emails, José Júlio Filipe justificou que “na Administração Pública, independentemente da carreira e categoria em que cada trabalhador esteja integrado (dirigentes, docentes, não docentes)”, todos têm “a mesma qualidade, a de Trabalhadores em Funções Públicas, e, como tal todos são colegas, cada um na sua função própria, todos com a mesma dignidade e merecendo o mesmo respeito”.