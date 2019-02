Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores recusam recuperar só sete anos

Sindicatos de docentes afastam recurso ao ‘crowdfunding’ para financiar paralisação.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Os sindicatos de professores garantem que nem uma eventual proposta do Governo de devolver sete anos do tempo de serviço congelado seria aceite e vão exigir os 9 anos 4 meses e 2 dias na ronda negocial marcada pelo Governo para a próxima segunda-feira.



"A solução dos sete anos é impossível, depois de as regiões autónomas da Madeira e dos Açores terem contabilizado a totalidade do tempo. É uma questão de lei a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, até porque iria criar situações de inconstitucionalidade entre docentes das ilhas e do continente", afirmou ao CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof e porta-voz das 10 estruturas sindicais de docentes.



O dirigente sindical acredita que foi "a pressão dos sindicatos e dos partidos políticos que tornaram inevitável a reunião" marcada na 2ª feira pelo Governo, depois de o primeiro-ministro ter afirmado que tinha o ano todo para negociar: "Seria uma afronta para a Assembleia da República o Governo repetir a mesma proposta dos 2 anos, 9 meses e 18 dias, depois de no Orçamento do Estado de 2019 os partidos terem repetido a norma do de 2018, porque ao não recuperar todo o tempo não se cumpriu a norma."



Nogueira afasta qualquer possibilidade de numa eventual greve vir a recorrer a uma plataforma de financiamento (‘crowdfunding’) para cobrir os custos, como fizeram os enfermeiros.



"Os professores não são mercenários, lutam pelos seus meios e nesta matéria acho que posso falar pelas 10 organizações sindicais de docentes", afirmou o sindicalista.



PORMENORES

FNE otimista

"Para já estou otimista e vou para a reunião com a expectativa de que haja elementos novos. Mas prognósticos só no final do jogo", ironizou João Dias da Silva, líder da FNE.



PR devolve

Dias da Silva sublinha que desde a última ronda negocial, o Presidente devolveu ao Governo o diploma que recuperava 2 anos e 9 meses, e Madeira e Açores aprovaram a recuperação total.



Fundo de greve

Nogueira diz que não é possível a Fenprof financiar uma greve: "É preciso um ano de descontos para financiar 3 dias de greve. Para haver fundo de greve as quotas tinham de ser 10% do salário."