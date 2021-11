O projeto de exploração de lítio da Mina do Barroso, em Boticas, vai ser investigado na sequência de uma reclamação da fundação galega Montescola contra a Agência Portuguesa do Ambiente.Esta organização ambiental já tinha avançado com uma ação judicial contra o Ministério do Ambiente por causa da falta de acesso aos documentos do processo de avaliação ambiental do projeto de lítio da Mina do Barroso, nas freguesias de Dornelas e Covas do Barroso.