"Próxima etapa do processo de cura é a ação": como o reiki pode ajudar no desconfinamento

É preciso confiança para enfrentar o desconfinamento. A mestre em reiki Paula Castella explica como é que esta medicina alternativa pode vir a ser um aliado.- O isolamento desencadeou efeitos colaterais em termos psicológicos, com impacto massivo. A energia de reiki é sublime e inteligente, porque ela conecta-nos à parte do universo onde tudo é guiado por sabedoria, amor e paz.- O reiki tem uma energia terapêutica especial. O ki, dirigido pela mente e responsável pela nossa saúde, é a energia vital e subtil que envolve e flui no interior de todas as formas de vida. O ki positivo, gerado pelo subconsciente, vai fortalecer todos os órgãos e manter os nosso corpo físico saudável. No entanto, pode acontecer o inverso: o ki ser negativo, através de pensamentos negativos. Isso vai gerar um abrandamento das atividades saudáveis do corpo. O reiki vai promover o equilíbrio do ki, uma sintonia entre o que pensamos, sentimos e agimos, aumentando os níveis imunitários e o nosso bem estar.- Após ter uma perceção sobre as causas subjacentes às suas emoções, a próxima etapa do processo de cura é a ação. O reiki é um excelente aliado neste processo. Recomendo a meditação Gassho de manhã e à noite, elevar a mente no foco do coração e recitar os princípios do reiki, fazer diariamente o autotratamento, o kenyoku-ho, heso chiryo-ho e o enraizamento. Contribuem para mudança de atitude. Promovem um estado de paz, de confiança. O corpo reage no interior, a química muda e o sistema imunitário fortalece-se.