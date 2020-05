PSA em Mangualde trabalha com novas regras devido ao coronavírus

São 13h38 e junto à porta principal da PSA em Mangualde cerca de uma dezena de trabalhadores espera para entrar. São alguns dos 300 funcionários de um único turno que esta quarta-feira regressaram ao trabalho, quase dois meses depois da segunda maior fábrica de automóveis do País ter decidido fechar portas, por causa da Covid-19. Vão entrar às 14h00, quase todos, pois logo ali à entrada há um conjunto de novas regras de segurança e higiene que é preciso cumprir.No chão estão pintadas cruzes amarelas que ‘obrigam’ ao distanciamento. Depois é preciso desinfetar as mãos com álcool-gel e logo dois passos à frente o enfermeiro mede a temperatura corporal que terá de ser inferior a 37,5 graus para, finalmente, se conseguir pôr um pé dentro da empresa. É depois distribuído um kit com luvas, óculos, máscara e gel que os trabalhadores devem usar e abusar."Se o País parar tudo estamos mal e vamos ficar pior. Temos de trabalhar com um sorriso na cara e havemos de vencer isto tudo", disse o trabalhador José Rodrigues, 63 anos, conformado com as novas rotinas. Esta quarta-feira, só trabalharam os setores da pintura e ferragem. Hoje será retomada a produção de veículos na fábrica do grupo Peugeot-Citroën, que criou um protocolo com mais de cem medidas de segurança.O recomeço vai ser gradual mas já com conquistas por parte dos trabalhadores. "Estando em layoff teríamos de receber 66% do ordenado e vamos receber 80%. Conseguimos ainda mais 2 euros de subsídio de alimentação", destacou Telmo Reis, do sindicato dos trabalhadores.Sete idosos, que foram curados da Covid-19 no Hospital das Forças Armadas do Porto, tiveram alta e regressaram aos seus lares em Famalicão, Vila Real e Albergaria-a-Velha, foi esta quarta-feira anunciado. Tinham sido levados para aquele hospital militar há cerca de um mês e ficaram internados em enfermarias de isolamento. O HFAR/ Porto recebeu cinco dezenas de idosos de lares.A atribuição do apoio para os profissionais da pesca, três milhões de euros, depende de uma quebra no valor do pescado de 40% face ao período homólogo. Este apoio destina-se a profissionais da pequena pesca, viveiristas, titulares de licenças de exploração aquícola, pescadores licenciados para a pesca apeada e apanhadores, desde que exerçam a atividade de forma exclusiva.A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia insiste na necessidade de o Governo apetrechar os agentes com máscaras reutilizáveis, considerando que deve fazer parte do equipamento. Os polícias utilizam viseira, de uso obrigatório, podendo ser substituída por uma máscara. Contudo, enquanto a viseira foi distribuída gratuitamente, a máscara tem de ser comprada.Com a perda de rendimentos devido à pandemia, muitas famílias têm tido dificuldades em adquirir alimentos. Várias autarquias têm apoiado os munícipes. A Câmara de Torres Vedras lançou um programa de apoio alimentar e vai disponibilizar aos munícipes em situação de vulnerabilidade económica vales no valor de 25 euros para utilizar no comércio local. Há 800 vales disponíveis.A redução nos serviços de transporte rodoviário de passageiros continua a fazer-se sentir em várias regiões. Em Loures, os utentes queixam-se de que a Rodoviária de Lisboa não reforçou a oferta, mantendo uma redução de mais de 60 por cento, o que deixa várias zonas sem qualquer transporte público. A empresa está em situação de layoff, refere a Comissão de Utentes.

