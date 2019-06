PSP deixa mensagem para quem está a pensar ir às festas da cidade de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública deixou uma mensagem de alerta para quem está a pensar ir às festas da cidade de Lisboa, que decorrem durante todo o mês de junho, nos bairros populares mais representativos da cidade.No comunicado enviado esta sexta-feira pelas autoridades, devido ao elevado aglomerado de pessoas, há uma maior propensão à prática de alguns crimes e, por isso, há medidas que devem ser tomadas por todos os que pretendem frequentar esses locais, por forma a evitá-los, segundo a PSP.Para além desses alertas, o Comando Metropolitano de Lisboa dá outro tipo de 'conselhos', para que possa viver esta época festiva da melhor forma possível."Os Arraiais muito "apertados" são locais onde as carteiras, telemóveis e outros objetos mais facilmente se desencaminham;Se vai ao Arraial típico, aconselhamos que chegue mais cedo para que mais cedo, preferencialmente até às 03:30, possa sair sem grandes apertos;Os Arraiais são espaços onde as famílias podem e devem conviver e viver a tradição. As crianças, principalmente as mais pequenas, não convivem bem com muita confusão, por isso, os pais devem procurar ir mais cedo e se possível, sem o uso das cadeiras/carrinhos para que as entradas e saídas sejam mais rápidas e seguras;Por norma, não existem Parques de estacionamento junto aos Arraiais. É pois saudável que o estacionamento seja feito o mais distante do Bairro/Arraial e o caminho percorrido a pé. Esta é uma noite propícia à prática de desporto;Para comer sardinhas, febras e pão, para beber cerveja ou vinho, aconselhamos que leve dinheiro, a carta de condução e o cartão de cidadão nos bolsos da frente e deixe a carteira e mala em casa;Os transportes públicos são os nossos melhores amigos nestas noites. Estacione o seu carro em casa e dê-lhe descanso;É provável que "beba um copinho a mais" e esse copinho pode estragar muitas vidas se for conduzir. Vibre com os Santos e esqueça que sabe conduzir nesta noite, é mais sensato ir de transportes públicos;. Vamos dar o nosso melhor para o encontrar o mais rapidamente possível".