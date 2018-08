Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quarenta e sete mil bebés nasceram fora do casamento

Mais de metade dos nascimentos em relações não conjugais.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

No ano passado, 47 315 bebés, num total de 86 154, nasceram fora do casamento. De acordo com os dados do Pordata, há um aumento do número de bebés registados fora do matrimónio em Portugal quando comparado com 2016, ano em que esse número foi de 45 976 para um total de 87 126 nascimentos.



Esta quinta-feira, o Eurostat, gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), revelou dados referentes a 2016, que colocam precisamente Portugal entre os países onde a percentagem de filhos fora do casamento está a crescer.



De acordo com o Eurostat, entre 2000 e 2016, a proporção de nados vivos cujos pais não eram casados cresceu cerca de 15% no espaço comunitário, ao ritmo de 1% por ano, para fixar-se nos 42,6%, revelando "uma alteração de padrões de formação familiar", com os nascimentos a acontecerem em relações não conjugais, uniões de facto e pais solteiros. Portugal apresentou uma percentagem de 52,8%. Já na taxa de fertilidade, Portugal tem um dos índices mais baixos – média de 1,36 filhos por mulher.