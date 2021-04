Quatro barras marítimas fechadas à navegação e três condicionadas

Quatro barras marítimas estão fechadas este sábado a toda a navegação e três condicionadas, devido à previsão de forte agitação marítima, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a informação disponível no 'site' da AMN, encontram-se fechadas a toda a navegação as barras de Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira.

A barra do Porto de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros e da Figueira da Foz a barcos com menos de 15 metros de comprimento.

Já a barra do Douro está condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 11 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo, até às 12h00 deste sábado, os distritos de Aveiro, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal Beja e Faro estarão sob aviso amarelo devido à previsão de ondas de oeste com 4 a 4,5 metros.

Estão também sob o mesmo alerta, até às 12h00 de domingo, a Costa Norte da Madeira, devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O IPMA prevê para hoje em Portugal continental períodos de chuva ou aguaceiros e possibilidade de ocorrência de trovoada.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima e agitação marítima forte.

Para os Açores prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas.

As previsões apontam que nos grupos Oriental e Central o mar estará "grosso a alteroso, tornando-se cavado", como ondas noroeste de 4 a 6 metros, passando a norte e diminuindo para 2 a 4 metros, e ondas noroeste de 5 a 6 metros, diminuindo para 4 a 5 metros, respetivamente.

No arquipélago da Madeira, o céu estará geralmente muito nublado, com previsão de aguaceiros e pequena descida da temperatura máxima.