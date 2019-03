Queda de cabelo e cicatrizes são tratadas com transplante

Falta de cabelo pode atingir homens e mulheres, mas é sobretudo o género masculino o mais afetado, a partir dos 30 anos.

Por Francisca Genésio | 01:30

A queda definitiva, total ou parcial do cabelo - calvície - é um problema que afeta muitos portugueses, sobretudo homens, a partir dos 30 anos. Há, no entanto, uma solução que permite não só resolver definitivamente a falta de cabelo, como também corrigir outros problemas no couro cabeludo: o transplante capilar.

"Na maior parte dos casos aconselha-se este tratamento quando o processo de alopecia androgenética [calvície] se instala, independentemente da idade. No entanto, poderá proceder-se também à correção de cicatrizes e queimaduras", esclarece ao CM Carlos Portinha, coordenador clínico do Grupo Saúde Viável.

O transplante capilar é realizado com anestesia local e inicia-se pela extração, uma a uma, das unidades foliculares - uma espécie de ‘bolsa’ localizada na camada profunda da pele, dentro do qual está a raiz do fio de cabelo. "As unidades são observadas ao microscópio para análise e garantia da sua integridade e qualidade.



Após a colheita procede-se à reimplantação nas áreas afetadas", explica o médico, sublinhando que "num paciente com boa área dadora, é possível transplantar acima de 4000 unidades foliculares num só dia, o correspondente a cerca de 9000 folículos que gerarão esse mesmo número de cabelos". Os resultados são visíveis a partir dos quatro meses após a intervenção.



"Sinto-me mais confiante"

José Gavina fez o primeiro transplante capilar em 2014. "Comecei a ter falta de cabelo por volta dos 20 anos e o problema foi-se agravando com a idade. Sempre tive o sonho de voltar a ter cabelo e por isso submeti-me ao processo com cerca de 40 anos", contou ao CM José Gavina, acrescentando que voltou a repetir o processo "em 2017" para ganhar mais densidade capilar. "Os resultados não demoraram muito tempo a serem visíveis. Sinto-me mais confiante agora, com autoestima", justificou.



Carlos Portinha, coordenador clínico Grupo Saúde Viável

"Todo o processo é indolor"

CM - A realização do transplante capilar provoca dor?

Carlos Portinha – A sensibilidade dolorosa é variável de pessoa para pessoa. No entanto, habitualmente, todo o processo é indolor após a anestesia local.

– Há cicatrizes ou marcas associadas à técnica?

– As unidades foliculares são retiradas uma a uma. Logo, desde que a técnica seja efetuada com qualidade e rigor não leva à formação de marcas.

– O cabelo transplantado pode cair?

– Dado que as unidades foliculares são excisadas de uma zona em que o mesmo não é suscetível à queda, não volta a cair. É definitivo



Conselho da semana

Além do transplante do cabelo, existem outros tratamentos que reduzem a queda de cabelo. Um deles passa por aplicar, diretamente, um champô de fortalecimento dos fios de cabelo, normalmente comercializado nas farmácias. No entanto, caso a queda de cabelo seja muito intensa, deve consultar um médico especialista e aconselhar-se. Poderá necessitar de um medicamento.



Especialistas aconselham lavagem diária do cabelo

Lavar o cabelo diariamente é, para muitos, sinónimo de apodrecimento da raiz e consequentemente de queda de cabelo. Há, inclusive, a crença de que só é aconselhável realizar a lavagem do couro cabeludo uma vez por semana. No entanto, e de acordo com os especialistas, esta ideia é mito. A queda de cabelo pode ter várias razões, assim como a calvície, embora a causa mais comum esteja relacionada com fatores genéticos. Após um transplante capilar, os cuidados não são muito diferentes. "A lavagem do cabelo deve ser diária e com produtos de elevada qualidade, que permitam o cuidado do couro cabeludo e do cabelo. Depois da lavagem, deve secar-se o couro cabeludo com secador na primeira posição de calor ou frio e a cerca de um palmo de distância do couro cabeludo", esclarece Carlos Portinha, coordenador clínico do Grupo Saúde Viável. Já a pintura do cabelo, por outro lado, não é aconselhada imediatamente após o transplante, já que o couro cabeludo demora, em média, cerca de três semanas para se ‘adaptar’ aos novos cabelos.