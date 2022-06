Queima das Fitas de Évora com Deejay Telio, Dillaz, X-tense e Profjam no cartaz

Deejay Telio, Dillaz, X-tense ou Profjam são alguns dos nomes do cartaz da edição deste ano da Queima das Fitas de Évora, que começa na sexta-feira, após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19.

"É uma festa que já não havia desde 2019, por conta da Covid-19, e os estudantes estão ansiosos por voltar ao recinto da Queima das Fitas", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Associação Académica da Universidade de Évora (AAUE), Henrique Gil.

Organizada pela AAUE, a festa dos estudantes da cidade alentejana vai decorrer, até ao dia 12, no campo de futebol e no Jardim do Granito, situados no Colégio do Espírito Santo, o principal edifício da academia.

Este ano, segundo o presidente da associação académica, a Queima das Fitas de Évora conta com mais "um dia de festa" e um palco secundário, que foi instalado no Jardim do Granito, além do principal no campo de futebol.

"Voltámos a ter um palco secundário", que se constitui como "uma alternativa para quem não gostar do que passa no palco principal", sublinhou, adiantando que o recinto da queima deste ano tem "algumas alterações por questões de insonorização".

Pelo palco principal, segundo o cartaz, vão passar nomes como Deejay Telio (sexta-feira), Dillaz (sábado), Miguel Azevedo (domingo), Quim Barreiros (segunda-feira) e uma noite de tunas (terça-feira).

X-tense e Lon3r Johny (dia 08), Profjam (dia 09), Bispo e Plutónio (dia 10), Luís Trigacheiro e Ana Malhoa (dia 11) e Miguel Bravo (dia 12) são os restantes cabeças de cartaz das festas dos estudantes.

Um dos pontos altos da festa dos estudantes, a cerimónia solene da queima das fitas, organizada pelo Conselho de Notáveis da Universidade de Évora, está marcado para dia 11, nos claustros do Colégio do Espírito Santo.

Já o cortejo académico realiza-se no derradeiro dia da Queima das Fitas, a 12 de junho.

A Universidade de Évora conta com cerca de oito mil estudantes.