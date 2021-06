A família de Ismael Bora, conhecido como ‘B Show’ no mundo da música, responsabiliza o Hospital Amadora-Sintra pela morte do jovem. Ismael deu entrada na unidade com uma lesão no joelho, feita a jogar futebol, foi operado e morreu, um mês depois, alegadamente com um tromboembolismo pulmonar. Ao, o Amadora-Sintra lamenta “o falecimento”, mas esclarece que o artista não morreu nas suas instalaç...