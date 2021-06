Recuperação de áreas protegidas e presentes ao Governo na agenda da associação Zero para o Dia Mundial do Ambiente

A associação ambientalista Zero assinala o Dia Mundial do Ambiente, que se comemora este sábado, alertando para a necessidade da recuperação de áreas degradadas, mas também oferecendo presentes e sugestões a diversos ministros.

O dia que se comemora este sábado assinala também o lançamento da Década das Nações Unidas do Restauro de Ecossistemas, para prevenir, parar e reverter a destruição de espaços naturais.

Em Portugal, a Zero considera que apesar de alguns investimentos na recuperação de habitats, "a política pública tem sido marcada pela inoperância na fiscalização e regulação das atividades económicas suscetíveis de degradarem ou destruírem os ecossistemas por parte dos serviços do Estado".

A associação dá como maus exemplos a agricultura industrial, o aumento de projetos imobiliário-turísticos junto à faixa costeira, ou a instalação em vastas áreas de projetos de energias renováveis.

Perante este "cenário preocupante" a Zero propõe que seja criado um mecanismo de compensação que obrigue quem altere o uso do solo para uma atividade económica a recuperar o dobro de uma área degradada.

Uma obrigatoriedade assim, lembra-se no comunicado, já é aplicável desde 2010, "com resultados muito positivos", à indústria extrativa no interior do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

E no mesmo documento a Zero explica que para assinalar o Dia Mundial do Ambiente já começou a enviar presentes (ofertas dentro da lei) a vários ministros para os sensibilizar para as matérias ambientais.

Foi assim com o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que vai receber chá verde, com a mensagem de que os investimentos na área da educação ambiental para a sustentabilidade são fundamentais, "para garantir que as novas gerações ficam mais conscientes da importância de se adotarem atitudes e comportamentos compatíveis com estilos de vida que se situam dentro dos limites do planeta".

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, teve direito a mel, lembrando que a apicultura se desenvolve principalmente nos territórios do interior do país, "os quais apesar das constantes proclamações e promessas continuam sem ter atenção devida dos poderes públicos".

E azeite é o que a Zero oferece à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, para alertar para os "graves impactos ambientais e sociais" da agricultura industrial, sendo preferível canalizar os apoios comunitários para modos de produção agroecológicos.

Na lista de presentes estão ainda lentilhas para a ministra da Saúde, Marta Temido, porque a alimentação dos portugueses "continua a depender demasiado do consumo de proteína animal" e devia promover-se o consumo de leguminosas, e cavala em conserva para o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, porque o consumo de pescado devia centrar-se em espécies menos pressionadas e mais abundantes.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes é outro dos presenteados, com chá de erva-cidreira, que controla a ansiedade e tranquiliza.

"Com todos os indicadores relativos à prevenção e reciclagem de resíduos em colapso", com metas de "enorme exigência" em matéria climática, e com um território "pressionado e ameaçado pela artificialização que degrada os ecossistemas", exige-se à tutela desta área "serenidade e ponderação perante estes e outros desafios, bem como a tolerância necessária para acolher e aceitar contributos e pontos de vista diferentes da sociedade civil organizada", diz a Zero no comunicado.

FP // JMR

