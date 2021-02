Rede de cuidados continuados com mais de 700 doentes Covid-19

Mais de 700 doentes da Rede de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) estão com covid-19, um agravamento desde o fim de 2020 e que a coordenadora nacional espera que melhore com a vacinação que "se aproxima do final".

"À data atual, temos 711 doentes positivos, 8% dos nossos doentes, em 117 unidades da rede, estando 26 doentes internados em hospitais. Os óbitos infelizmente são já 120, sendo 0,9% dos óbitos totais por covid-19", afirmou Purificação Gandra, que coordena uma rede que presta anualmente cuidados de saúde a cerca de 50 mil doentes, através de 396 unidades de internamento com 9.500 camas.

Ouvida por videoconferência na Comissão Eventual para acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da covid-19 e do processo de recuperação económica e social, a coordenadora da RNCCI adiantou que a situação da pandemia na rede agravou-se desde o final de 2020.

"A evolução da pandemia em finais de 2020 alterou de forma grave a situação, apesar de se terem mantido todas as medidas de precaução implementadas até então, subindo drasticamente todos os indicadores que acompanhamos", referiu.

Segundo Purificação Gandra, entre março e outubro de 2020, a RNCCI teve um "pico máximo de 110 doentes infetados e 15 óbitos em 27 unidades", tendo sido internados em hospitais 22 pessoas devido ao agravamento da sua situação clínica.

"Esperamos que seja possível melhorar a situação com a vacinação contra a covid-19 na rede e que se aproxima do seu final", considerou a coordenadora nacional, ao adiantar que já iniciaram o processo de vacinação 64% dos doentes e 55% dos profissionais, sendo que 769 pessoas já receberam as duas tomas do fármaco.

Segundo disse, a testagem para o vírus SARS-CoV-2 dos cerca de 13.300 profissionais "tem sido uma constante" na RNCCI, tendo já sido realizados 48.349 testes, dos quais 2.331 com resultado positivo.

A rede de cuidados continuados tem atualmente 664 profissionais infetados com o novo coronavírus, disse.

