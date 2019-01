Reencontra o sobrinho ao fim de 18 anos

Domingos Teixeira voltou a ver Vítor no programa 'Separados pela Vida', da CMTV.

Vítor vive em Gaia, tem 43 anos e um filho de 18, que Domingos nunca conheceu. Os dois querem voltar a unir a família. Mas as idas ao futebol parecem não reunir consenso: Vítor é adepto do Porto e Domingos, entre risos, declinou o convite para visitar o Estádio do Dragão por ser benfiquista.

A morte do irmão de Domingos Teixeira fez com que a família se dividisse entre Lisboa e Gaia. Mas o sonho de reencontrar o sobrinho Vítor nunca perdeu força. Dezoito anos depois do último abraço, que tinha acontecido no funeral do irmão de Domingos, estiveram novamente juntos, no programa ‘Separados pela Vida’, da