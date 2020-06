Região de Lisboa passa o Norte no número de infetados por Covid-19

Com 17 527 infetados, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) ultrapassou a região Norte em número total de casos de contágio pelo novo coronavírus.No relatório de situação divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde foram reportadas 1543 (+3) mortes relacionadas com a Covid-19 e 40 104 (+367) casos de infeção. No que toca aos óbitos, LVT ocupa o segundo lugar.Na conferência de imprensa, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, justificou a diminuição do número de testes de diagnóstico realizados com o "menor número de sintomáticos" em Portugal, o que considerou uma "evolução natural da situação epidemiológica".