Registados 1,7 milhões animais de companhia

O Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) tem identificados 1 075 467 cães, 629 519 gatos e 1907 furões. O SIAC tem abertos 3079 processos de animais encontrados e 27 050 de animais perdidos.O SIAC, criado em 2019, resulta da fusão do Sistema de Identificação e Recuperação Animal, a funcionar desde 1992, e do Sistema de Identificação e Registo de Caninos e Felinos, criado em 2003. A soma os dados dos dois sistemas com os do SIAC dá 3 277 275 cães e 761 296 gatos, mas os ‘donos’ dos animais nem sempre comunicam a morte dos animais.