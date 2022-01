O número de animais de estimação mortos e dados como desaparecidos no País cresceu, no ano passado. De acordo com dados fornecidos ao Correio da Manhã pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), os donos deram baixa de 54 223 animais de companhia, em 2021. Foram mais 7718 do que os 46 505 mortos em 2020, numa subida de 16%.