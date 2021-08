Registados mais dois sismos perto de Melgaço ao início da noite

Dois novos sismos foram registados esta noite a cerca de 20 quilómetros de Melgaço, distrito de Viana do Castelo, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"[...] Pelas 20h46 foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente um sismo de magnitude 2,7 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 20 km [quilómetros] a Este-nordeste de Melgaço", lê-se no comunicado do IPMA.

De acordo com o IPMA, até ao momento, não foi recebida qualquer informação a confirmar que o "sismo tenha sido sentido".

Pelas 20h31, o IPMA registou um outro sismo, de magnitude 2,8 na escala de Richter, cujo epicentro se localizou a cerca de 18 quilómetros a Oeste - sudoeste da província espanhola de Ourense, na Galiza.

Durante o dia, dois outros sismos haviam sido registados na zona.

Um sismo com magnitude 2,4 na escala de Richter foi registado às 17h46, a cerca de 19 quilómetros de Melgaço sem ter causado ocorrências, segundo os bombeiros locais.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, disse que a corporação não recebeu nenhum alerta da população relacionado com o sismo sentido na tarde desta quinta-feira.

De acordo com a informação consultada pela Lusa no sítio oficial do IPMA na Internet, o epicentro do sismo ocorreu a 19 quilómetros a Este - nordeste de Melgaço, na Galiza.

Um primeiro sismo, com magnitude 3,2 na escala de Richter, foi registado às 11h06, a 20 quilómetros de Melgaço e também sem registo de ocorrências, segundo a proteção civil de Viana do Castelo.

A fonte dos bombeiros de Melgaço disse que o abalo foi sentido, mas não causou danos.

Segundo o IPMA, o sismo registado na manhã desta quinta-feira também teve epicentro na Galiza.