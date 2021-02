O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que esta sexta-feira pelas 22h08 foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.5 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Norte de Rio Maior.Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos (Leiria) e Torres Vedras (Lisboa).Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Loures, Oeiras (Lisboa) e Sardoal (Santarém), de acordo com o IPMA.