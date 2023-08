Registados quatro sismos em Portugal Continental

Atividade sísmica tem sido registada nos últimos dias em Portugal Continental, com o IPMA a contabilizar quatro abalos entre domingo e segunda-feira.Às 22h16 de domingo, o IPMA anunciou que dois sismos, um com magnitude 2,4 na escala de Richter e um segundo de 2,9 foram registados, às 22h16 e 22h24, perto de Montemor-o-Novo. Não causaram danos pessoais ou materiais.Já em Peniche, pela 01h44 de segunda-feira, foi registado um sismo de 3,0. Às 06h30, o Instituto do Mar e da Atmosfera contou um novo abalo, desta vez em Portimão, com magnitude de 2,2.