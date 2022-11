Regulador da saúde abre inquérito a troca de cadáveres em Faro

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) já abriu uma investigação à troca de cadáveres que aconteceu no Hospital de Faro. Devido à falha da unidade hospitalar, um dos corpos foi indevidamente cremado, contra a vontade da família.Ao, a ERS confirma: "A Entidade Reguladora da Saúde no âmbito das suas competências procedeu já à abertura de processo de avaliação das circunstâncias que provocaram a ocorrência da falha que foi noticiada".A situação aconteceu a 3 de novembro e já levou a que, depois de tornada pública, os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve anunciassem ter colocado os cargos "à disposição". Ao mesmo tempo, abriu um inquérito interno para apurar responsabilidades.sabe que o Ministério da Saúde está a analisar a falha do hospital de Faro e é esperada uma reação ainda esta segunda-feira ao caso.