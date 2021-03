Regulador europeu aprova a quarta vacina da Covid-19

Está aprovada na União Europeia a quarta vacina da Covid-19, da Janssen. As primeiras doses deverão chegar a Portugal na segunda metade de abril.Esta quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) aprovou a vacina Janssen (produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson), considerando-a "segura e eficaz". Mais tarde, a Comissão Europeia deu luz verde à comercialização -estão previstos 200 milhões de doses para os países da UE.A vacina da Janssen, para pessoas maiores de 18 anos, é de toma única, ao contrário das outras três já disponíveis na UE (Moderna, Pfizer/BioNTech e AstraZeneca), e exige menor capacidade de frio para o transporte e armazenamento - pode ser guardada até 3 meses entre 2ºC e 8ºC, e durante dois anos a -20ºC.Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento, esta vacina "é composta por um vetor viral, baseado em adenovírus que foi modificado, de forma a conter o gene responsável pela produção da proteína ‘spike’, uma proteína do vírus Sars-CoV-2, necessária para entrar nas células do corpo". "A vacina da Janssen não contém o próprio vírus e não pode causar Covid-19", sublinha o Infarmed.Está previsto que Portugal receba, ao longo do segundo trimestre, os primeiros 1,25 milhões de vacinas da Janssen, que fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o País deverá ter disponíveis ao longo de 2021.A Agência Europeia do Medicamento está a analisar mais três vacinas: a norte-americana Novavax, a alemã CureVac e a russa Sputnik. Esta última está já em "análise contínua", para determinar a conformidade com os requisitos da UE.