Reitores defendem aumento das bolsas universitárias para 1500 euros

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas propôs esta sexta-feira o aumento das bolsas dos estudantes universitários de 1000 para 1200/1500 euros, bem como o alargamento dos apoios sociais a mais alunos.Estas são as principais medidas da agenda do Ensino Superior para a próxima década que os reitores querem ver incluídas nos programas eleitorais dos partidos que concorrem às eleições de outubro.O presidente do CRUP, Fontainhas Fernandes, notou que 40% dos alunos abandonam os estudos por razões financeiras.O CRUP defende Ação Social para famílias com rendimento per capita inferior a 8890 € - o valor atual são 7925 euros.