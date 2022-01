O Tribunal da Relação de Évora agravou de 1500 para 30 mil euros e um cêntimo o valor a pagar pelo pai de uma menor, que reside com a mãe, em Santarém, por “incumprimento das responsabilidades parentais”.A mãe da menor, atualmente com 15 anos, queixou-se ao Tribunal de Santarém, alegando que o homem “não pagou a pensão de alimentos devida à filha”, num total de 1500 euros, nem “a parte que lhe compete nas despesas médicas, medicamentosas e escolares, no valor concreto de 1532,55 euros”.